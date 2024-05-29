Страны НАТО на саммите в Вашингтоне обсудят распределение нагрузки по оказанию помощи Киеву

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге в среду, 29 мая, заявила, что на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля будет обсуждаться вопрос о распределении нагрузки по оказанию помощи Украине между странами-членами военной организации, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Смит сказала: «Участники саммита изучат возможность юридического оформления поддержки Украины, что должно добавить согласованности среди членов НАТО, а также обеспечить адекватное распределение нагрузки помощи между странами-членами альянса. Также будут предприняты усилия по выявлению и передаче дополнительных ресурсов на поддержку Киева».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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