СМИ: Трамп предлагал Маску должность советника в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с бизнесменом, владельцем Tesla Илоном Маском его назначение на должность советника в случае своей победы на президентских выборах, – сообщает в среду, 29 мая, газета The Wall Street Journal.

Американское издание со ссылкой на источники пишет, что «предложение еще не до конца проработано, однако Трамп и Маск обсуждали такую возможность, что позволит бизнесмену влиять на политику, связанную с экономикой и безопасностью границ. В последнее время Маск стал активнее высказываться на эти темы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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