Макрон пригрозил санкциями израильским поселенцам за насилие над палестинцами

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Палестины Махмуд Аббас по итогам телефонного разговора в среду, 29 мая, призвали к незамедлительному прекращению интервенции Израиля в сектор Газа, а французский лидер также пригрозил санкциями израильским поселенцам за «насильственные действия в отношении палестинцев», – сообщают СМИ.

В заявлении Макрона, распространенном Елисейским, в частности, говорится: «Франция привержена к урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. осуществлять свои полномочия на всей территории Палестины, в том числе в секторе Газа должна Палестинская национальная администрация. Мы совместно с партнерами Франции намерены ввести новые санкции в отношении израильских поселенцев, совершивших насильственные действия в отношении палестинского населения».

«Президенты призвали к немедленному прекращению военной интервенции Израиля в Газе. На фоне катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа Франция намерена добиваться долгосрочного прекращения огня и обеспечения масштабных поставок гуманитарной помощи», – сообщили также в Елисейском дворце.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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