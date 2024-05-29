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Среда, 29 мая 2024, 22:52 мск

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Писториус высказался против отправки немецких инструкторов на Украину

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время посещения полигона на востоке Германии, где украинцев обучают работе с системами ПВО Patriot, в среду, 29 мая, заявил, что он против отправки немецких военных инструкторов на Украину, – передает агентство DPA.

Как сообщает немецкое агентство, Писториус сказал: «Мне до сих пор никто не смог объяснить, в чем бы заключалось преимущество при обучении на украинской территории. Дополнительный эффект, которого я не вижу, не соотносится с риском и усилиями, которые придется приложить. Поэтому отправка военных инструкторов на Украину, в зону конфликта, не является рабочим вариантом для Германии».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Германия, Украина,