Саркози: Не могу себе представить войну между страной Толстого и страной Бальзака

Бывший президент Франции Николя Саркози, комментируя заявления Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, сказал, что не может даже представить войну между «страной Толстого и страной Бальзака, – пишет в среду, 29 мая, издание Le Figaro.

В интервью газете Саркози сказал: «В вопросе о возможности отправки военнослужащих на Украину позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого? Необходимо срочно искать пути для мирного урегулирования. Если для окончания войны мы будем ждать, что кто-то встанет на колени, то нужно приготовиться к драматическим последствиям. Мир танцует на краю вулкана».

Говоря о выступлении Украины в ЕС и НАТО, Саркози отметил, что Киев и без этого может получить серьезные гарантии безопасности.

«Мы прекрасно можем обеспечить безопасность Украины мощными международными гарантиями и без ее вступления в НАТО. То же самое и с ЕС. Евросоюз может иметь сильное партнерство с Украиной без ее вступления. Отмечу, что расширение ЕС на восток подорвет автономию Европы и усилит ее зависимость от Вашингтона. Эта одержимость расширением, прежде всего, американская. Потому что, чем дальше Евросоюз расширяется на восток, тем больше слабнет его автономия и усиливается зависимость от США», – подчеркнул экс-президент Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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