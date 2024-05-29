Орбан призвал избавиться от руководства Еврокомиссии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал действующее руководство Еврокомиссии худшим в истории и призвал избавиться от него, заменив на политика с опытом работы премьер-министром, – сообщает в среду, 29 мая, издание Point.

Отвечая на соответствующий вопрос французского издания, Орбан сказал: «Конкретные имена возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии называть пока слишком рано. Но, что мы точно должны сделать, так это избавиться от нынешнего руководства, это худшая комиссия, которую я когда-либо видел! Они не выполнили ни одного из своих обещаний относительно конкурентоспособности, санкций, иммиграции, расширения и т. д. В демократической системе, если вы не выполняете свои обязательства, вы уходите. Я уверен, что будущий глава Еврокомиссии должен обладать опытом работы премьер-министром в течение нескольких лет, поскольку только тогда он сможет решать такие сложные вопросы, как война, иммиграция и конкурентоспособность».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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