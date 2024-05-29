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Четверг, 30 мая 2024, 00:50 мск

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Рогов призвал пригласить в Крым хуситов

Фото: ucoz.com

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в среду, 29 мая, призвал пригласить в Крым йеменских хуситов для нейтрализации американских разведывательно-ударных беспилотников.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Нам срочно необходимо пригласить в Крым хуситов! Зачем? Думаю, ответ очевиден. Именно хуситы смогли перехватить управление современного американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper и посадить его практически без повреждений. Это уже шестой БпЛА такого типа, который хуситам удалось сбить или посадить. Один такой беспилотник стоит порядка 30 млн. долларов».

Комментируя, распространяющееся в соцсетях фото и видео, где хуситы позируют на фоне посаженного MQ-9 Reaper, Рогов сказал: «Именно такие и им аналогичные американские БПЛА постоянно курсируют в Чёрном море и корректируют удары боевиков ВСУ по территории России, а также провокации УГИЛловцев по отношению к Крымскому мосту и другим объектам гражданской инфраструктуры».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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