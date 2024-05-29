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Четверг, 30 мая 2024, 02:05 мск

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В США назвали «малореальным» приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Фото: www.nato.int

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге накануне неформальной встречи глав МИД стран-членов организации заявила, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будут обсуждаться перспективы членства Украины в альянсе, но до приглашения дело не дойдет.

В ходе своего выступления Смит сказала: «В решении саммита будут новые формулировки относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году в Вильнюсе. Приглашение Украины присоединиться к альянсу в этот раз рассматриваться не будет, это малореально».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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