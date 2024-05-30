МИД России: Усилия по освобождению российских заложников в секторе Газа имеют приоритетное значение

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе встречи с родственниками россиян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в четверг, 30 мая, заявил, что усилия по освобождению заложников имеют «приоритетное значение» для российской дипломатии, – сообщили в российском МИДе.

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится: «Михаил Леонидович Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников. Такая комплексная работа будет продолжена со всеми вовлеченными сторонами в интересах безусловного и безотлагательного вызволения российских граждан, удерживаемых в качестве заложников в секторе Газа».

«Богданов подчеркнул, что этот исключительно важный гуманитарный вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение и энергично поднимается ими в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также в столицах ряда стран региона», – добавили в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube