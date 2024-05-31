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Пятница, 31 мая 2024, 11:40 мск

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Губернатор Самарской области уходит с поста

Дмитрий Азаров, фото: Телеграм-канал Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу», – сказал губернатор.

Дмитрий Азаров был назначен врио главы Самарской области в сентябре 2017 года. Через год он победил на губернаторских выборах, набрав 72,63% голосов, в сентябре 2023 года был повторно избран на тот же пост с 83,83% голосов.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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