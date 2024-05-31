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Пятница, 31 мая 2024, 20:13 мск

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Блинкен подтвердил возможность ударов Украины американским оружием вглубь России

Энтони Блинкен Фото: УНIАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам неформального заседания глав МИД стран-членов НАТО в Праге в пятницу, 31 мая, заявил, что разрешение Байденом атаковать территорию России является «адаптацией к тому, что сейчас происходит на поле боя в районе Харькова», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что решение Администрация Байдена о разрешении украинцам наносить удары по целям на территории России можно распространить на другие города и цели вглубь России, кроме района Харькова, Блинкен сказал: «Что касается применения американского оружия Украиной по территории России, то я уже на днях говорил, что особенность нашей вовлеченности, нашей поддержки Украины в течение этих более чем двух лет, – это адаптироваться и приспосабливаться по необходимости, чтобы соответствовать тому, что действительно происходит на поле боя. …И это как раз то, что мы делаем в ответ на то, что происходит на территории и вокруг Харьковской области».

«За последние несколько недель Украина обратилась к нам за разрешением на использование оружия, которое мы предоставляем, для защиты от этой агрессии, в том числе против российских войск, которые концентрируются на российской стороне границы. И это дошло до президента, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия для этой цели. В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, то есть по мере необходимости адаптироваться и подстраиваться. И, как я уже сказал, это особенность нашей вовлеченности. Так будет и дальше», – добавил глава американского Госдепа.

Прага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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