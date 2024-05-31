Минюст внес в список иноагентов четыре физических и три юридических лица

Министерство юстиции РФ в пятницу, 31 мая, внесло в реестр иностранных агентов правозащитницу Марину Литвинович, общественницу Екатерину Дунцову* и еще двух физических лиц, а также интернет-проекты SOTA*, Republic* и движение «Путь домой»*.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «31 мая 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Андреева*, Е.С. Дунцова*, П.В. Иванов*, М.А. Литвинович*, движение «Путь домой»*, интернет-проект «SOTA»*, проект «Republic»*.

М.Б. Андреева* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Сама участвовала и призывала других к участию в несанкционированных публичных акциях. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Е.С. Дунцова* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Выступала против специальной военной операции на Украине. Сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории Российской Федерации. Являлась участником проекта, одним из организаторов которого выступает лицо, включенное в реестр иностранных агентов. Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

П.В. Иванов* неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

М.А. Литвинович* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»). Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов.

Движение «Путь домой»* распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Призывало к участию в несанкционированных публичных акциях. Участвовало в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Интернет-проект «SOTA»* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, государственных органов власти, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Интернет-проект реализуется неправительственной иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Ряд сотрудников интернет-проекта – лица, включенные в реестр иностранных агентов, проживающие за пределами Российской Федерации.

Проект «Republic»* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны. Главный редактор проекта включен в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации.

Также в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»*. Указанное юридическое лицо было учреждено иностранным агентом – В.В. Воробьевым*. В данном случае речь идет о выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключено общество с ограниченной ответственностью «Чайка Белые Сады» (ранее – ООО «Москоу диджитал медиа»).

*Физическое лицо и организация признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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