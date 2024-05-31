Мишустин утвердил состав нового президиума правительства

Председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин в пятницу, 31 мая, подписал постановление об образовании президиума правительства в новом составе, в который вошли вице-премьеры и ряд министров.

В документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов, говорится: «В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем составе».

В новый президиум правительства вошли: председатель правительства Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства – руководитель аппарата Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правительства Виталий Савельев, заместитель председателя правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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