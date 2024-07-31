Алжир обвинил Израиль в терроризме

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама на заседании Совета безопасности в среду, 31 июля, заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране является террористическим актом, совершенным Израилем, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления алжирский дипломат сказал: «Сегодня утром в нарушение международного права и суверенитета Исламской Республики Иран Израиль совершил террористический акт и убил Исмаила Ханию. То, что произошло также является актом саботажа в отношении усилий Египта, Катара и США по выполнению резолюции 2735, принятой в поддержку предложения о перемирии между Израилем и ХАМАС».

«Это не было простым нападением на человека – это была жестокая атака на основы дипломатических отношений, священности государственного суверенитета и принципов, поддерживающих мировой порядок», – подчеркнул Амар Бенджама.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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