«Хезболла» готова «по-настоящему» ударить по Израилю

Генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насрулла в четверг, 1 августа, заявил о готовности нанести «настоящий» ответный удар по Израилю за атаку 30 июля на южную окраину Бейрута, в результате чего был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания – сообщают СМИ.

В телеобращении, распространяемом в СМИ и соцсетях, Хасан Насрулла говорит: «Мы тщательно готовимся. Это будет настоящий удар, а не формальный. Враг в страхе, он не знает, куда мы нанесем удар, это будут решать наши командиры».

Бейрут, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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