Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 1 августа заявил, что в украинском конфликте «Девятое мая» наступит обязательно, ради чего сейчас рискуют своими жизнями российские солдаты, – сообщает радио «Комсомольская правда».

В интервью радиостанции представитель Кремля сказал: «Никакого саммита при участии России пока не готовится. Это первое. Об участии России мы слышим такие спорадические рассуждения, причем которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода. С юридической точки зрения Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад. Наш президент дал глубочайшую юридическую оценку этого статуса кво, который мы имеем сейчас в Киеве. По крайней мере, мы так смотрим на это, западники абстрагируются от этого полностью. Они не хотят вникать в такие юридические нюансы».

«Девятое мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы» – подчеркнул Песков.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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