В Конгрессе США предложили лишить своих президентов иммунитета

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер сообщил о внесении законопроекта, который лишает действующих и бывших президентов иммунитета от криминальных преследований, – пишет в четверг, 1 августа, NBC.

В сообщении телекомпании, в частности, говорится: «Законопроект «No Kings Act» (Никаких королей) предусматривает, чтобы ни действующий, ни бывший президент, а также вице-президенты не имели иммунитета от преследования за вменяемые им преступления. Если закон будет принят, то именно Конгресс, а не Верховный суд страны будет решать, к кому применимы федеральные уголовные законы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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