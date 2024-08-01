Россия поднимет вопрос о передаче западных истребителей Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на брифинге в четверг, 1 августа, заявил, что в ближайшее время в Совете Безопасности планируется поднять тему поставок западных самолетов F-16 на Украину.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Я думаю, что мы в августе заседание по этой теме обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что здесь информация поступает и уточняется каждый день, и подготовиться к нему надо хорошо».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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