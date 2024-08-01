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Четверг, 1 августа 2024, 20:52 мск

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ФСБ РФ: В результате обмена в Россию возвращены восемь сограждан

Фото: FreePik

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в четверг, 1 августа, сообщил, что в результате обмена из стран НАТО на родину возвращены восемь россиян, а также – дети.

В сообщении ЦОС ФСБ РФ говорится: «Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети».

«Возвращение на родину 8 россиян в результате обмена стало возможным благодаря планомерной работе госведомств РФ, а также зарубежных партнеров. Россияне были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ», – добавили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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