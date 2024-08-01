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Четверг, 1 августа 2024, 21:22 мск

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Хуситы пригрозили Израилю военным ответом на убийство Исмаила Хании

Глава йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси в четверг, 1 августа, заявил, что в ответ на убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании необходим военный ответ Израилю, – сообщает телеканал Al Masirah.

В ходе своего выступления Малик аль-Хуси сказал: «Позиция оси сопротивления ясна – необходим военный ответ на преступления Израиля, ведущие к серьезной эскалации. Есть четкое намерение Исламской Республики Иран и остальных участников оси, и мы работаем над тем, чтобы отреагировать соответствующим образом».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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