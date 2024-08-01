Белый дом не доволен обменом с Россией заключенных

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в четверг, 1 августа, заявил, что считает несправедливым обмен заключенными между Россией и странами НАТО, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, «как администрация США пытается убедиться, что этот обмен не станет стимулом для новых арестов невиновных американцев, обменянных на законно осужденных преступников, включая убийство», Салливан сказал: «Это справедливый вопрос. Это вопрос, над которым мы задумываемся каждый раз, когда принимаем трудные решения, связанные с одним из таких обменов. Трудно отправлять обратно осужденного преступника».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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