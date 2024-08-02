Париж призвал французов покинуть Иран

МИД Франции в пятницу, 2 августа, призывал граждан Пятой республики, находящихся в Иране, покинуть эту страну «как можно скорее», предупредив о возможной военной эскалации, – передают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства, говорится: «Настоятельно призываем приехавших в Иран французов покинуть страну из-за конфликта, вспыхнувшего после того, как Тегеран обвинил Израиль в убийстве лидера палестинской боевой группировки ХАМАС на своей территории. В связи с возросшим риском военной эскалации, предлагаем нашим гражданам, как можно скорее покинуть Иран».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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