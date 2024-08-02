Тель-Авив призвал к созданию коалиции против Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с британским коллегой Джоном Хили в пятницу, 2 августа, заявил, что важно создать коалицию по защите Израиля от Ирана.

В сообщении израильского военного ведомства говорится: «Армия обороны Израиля в свете недавних событий имеет потенциал и готова защитить свою страну на всех фронтах. Но также сейчас важно создать коалицию по защите Израиля от Ирана и его сателлитов, что имело бы критическое значение для безопасности и стабильности в регионе и мире».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube