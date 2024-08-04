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Воскресенье, 4 августа 2024, 10:21 мск

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Иран может в понедельник ударить по Израилю

Официальные лица США и Израиля ожидают, что в понедельник, 5 августа, Иран на фоне эскалации конфликта может нанести удар по израильской территории. Об этом сообщает портал Axios.

«Три американских и израильских официальных лица сказали, что они ожидают, что Иран атакует Израиль уже в понедельник», – говорится в публикации на сайте портала.

В среду палестинское движени ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмамла Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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