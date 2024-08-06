ЕС выделил Украине более четырех миллиардов евро

Венгерское председательство в Совете Европы во вторник, 6 августа, сообщило, что Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в размере 4,2 миллиарда евро, – сообщают СМИ.

На странице венгерского председательства в соцсетях говорится: «Завершив письменную процедуру, совет сегодня принял решение провести первый платеж в размере около 4,2 млрд евров рамках фонда поддержки Украины. Деньги пойдут на укрепление макрофинансовой стабильности. Для получения этой помощи Украина выполнила ряд условий и реформ: в управлении бизнес-средой, энергетикой, государственными финансами и государственными предприятиями».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube