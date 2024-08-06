«Хезболла» обещала атаковать Хайфу

Глава шиитской партии «Хезболла» Хасан Насрулла во вторник, 6 августа, в телеобращении к своим сторонникам заявил о расширении военных операций и нанесении ударов по населенным пунктам Израиля, расположенным на значительном расстоянии от границы, – сообщает телеканал Al Manar.

В ходе своего выступления Хасан Насрулла сказал: «Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии. Дроны «Хезболла» достигли восточных окраин города Акко, расположенного в заливе Хайфы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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