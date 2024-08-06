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Вторник, 6 августа 2024, 19:39 мск

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«Искандер» уничтожил два украинских «Бука»

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ во вторник, 6 августа, сообщает, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области, в результате чего были уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» Украины.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Расчеты ОТРК «Искандер» нанесли удар по позициям ПВО ВСУ в Сумской области. В результате точного ракетного удара уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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