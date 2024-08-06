Нобелевский лауреат предложен на должность премьера в Бангладеш

Движение «Студенты против дискриминации», организовавшее протесты в Бангладеш предложило назначить на пост главы временного правительства страны лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса, – сообщает во вторник, 6 августа, The Telegraph.

Лидер движения «Студенты против дискриминации» Нахид Ислам в соцсетях написал: «Мы решили, что будет сформировано временное правительство, главой которого станет лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Если ему официально предложат этот пост, он готов возглавить временное правительство Бангладеш».

Напомним, что 84-летний банкир Мухаммад Юнус – профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года.

Дакка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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