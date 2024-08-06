Оперативные службы Курской области переведены в круглосуточный режим

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером во вторник, 6 августа, сообщил, что из-за ситуации в приграничье все экстренные службы региона переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться указаниям на провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая. Действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переходят на усиленный круглосуточный режим работы».

«Вся необходимая информация будет сообщаться дополнительно. Соблюдайте меры безопасности при объявлении воздушного шума. Берегите себя и своих близких», – добавил глава региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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