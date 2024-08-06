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Среда, 7 августа 2024, 01:22 мск

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США заявили о готовности защищать Израиль

Фото: pixabay.com

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во вторник, 6 августа, заявил, что Соединенные Штаты будут защищать Израиль в случае нападения на него, – сообщает Fox News.

В интервью телеканалу Миллер сказал: «Мы всегда четко давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать эту страну от нападений, и мы призываем все стороны в регионе предпринять все возможные шаги, которые они могут, для деэскалации ситуации».

«Мы будем защищать наши интересы в регионе, и мы будем привлекать к ответственности стороны, которые угрожают нашему персоналу», – добавил представитель Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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