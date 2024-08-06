Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики

Посольство Мексики в Москве во вторник, 6 августа, сообщило, что главе России Владимиру Путину направлено приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, – передают «Известия».

В сообщении издания со ссылкой на мексиканское диппредставительство, в частности, говорится: «Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум 1 октября было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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