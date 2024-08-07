Трамп намерен дать интервью Маску

На следующей неделе бывший президент США Дональд Трамп встретится с миллиардером Илоном Маском. Кандидат от Республиканской партии в Белый дом сам сделал это заявление во вторник в своей социальной сети «Правда». Интервью назначено на вечер следующего понедельника, место и конкретное время пока не разглашаются.

«Подробности позже!» – написал Трамп.

Илон Маск ранее официально заявил о своей поддержке Трамап после покушения на него в середине июля. По данным специализированного агентства Bloomberg, миллиардер решил поучаствовать в кампании по выборам данного кандидата.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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