Иран пообещал ответить Израилю на убийство Исмаила Хании

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в среду, 7 августа, заявил, что, поскольку Совет Безопасности ООН не смог выступить против агрессивных действий Израиля, у Тегерана не осталось иного пути, кроме как ответить на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, – сообщают СМИ.

В ходе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества в Джидде Али Багери Кани сказал: «В отсутствие каких-либо соответствующих действий со стороны Совета Безопасности против агрессии израильского режима у Исламской Республики Иран нет иного выбора, кроме как использовать свое неотъемлемое право на законную защиту от агрессии этого режима».

Джидда, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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