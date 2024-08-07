Вашингтон запросит у Киева разъяснения о нападении на Курскую область

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 7 августа, заявил, что Соединенные Штаты намерены запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ на Курскую область России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся. … Наша политика в части применения оружия США не изменилась никак».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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