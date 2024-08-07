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Среда, 7 августа 2024, 22:06 мск

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Вашингтон назвал инициативой Украины нападение на Курскую область

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в среду, 7 августа, заявил, что США считают действия украинских войск на российской территории в Курской области суверенным решением Киева, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Миллер сказал: «Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины. … То, что Украина не уведомила нас заблаговременно о тактике, которую она намерена использовать, чем-то необычным не является»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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