Турция присоединилась к иску против Израиля

Международный Суд (МС) является главным судебным органом Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, 7 августа, сообщил, что подтверждает то, что Турция присоединилась к процессу, инициированному ЮАР против Израиля из-за операции в секторе Газа.

В сообщении, распространенном ведомством, говорится: «Ссылаясь на 63-ю статью Устава суда ООН, Турция подала в секретариат заявление о присоединении к делу о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа, инициированному ЮАР против Израиля».

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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