российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 августа 2024, 22:50 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Турция присоединилась к иску против Израиля

Международный Суд (МС) является главным судебным органом Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, 7 августа, сообщил, что подтверждает то, что Турция присоединилась к процессу, инициированному ЮАР против Израиля из-за операции в секторе Газа.

В сообщении, распространенном ведомством, говорится: «Ссылаясь на 63-ю статью Устава суда ООН, Турция подала в секретариат заявление о присоединении к делу о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа, инициированному ЮАР против Израиля».

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Израиль, Турция,