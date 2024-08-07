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Четверг, 8 августа 2024, 00:31 мск

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Россия выразила Японии решительный протест

Министерство иностранных дел России в среду, 7 августа, заявило Японии протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости к границам РФ и предупредило о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности страны.

В сообщении российского МИДа говорится: «7 августа Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением 18-26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах о.Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам Российской Федерации. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у наших дальневосточных рубежей, которая в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России. Выражено предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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