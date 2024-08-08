Турция может включить российский С-400 в новую систему «Стальной купол»

Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Стальной купол», пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на мнения экспертов.

Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны «Стальной купол», которая как утверждается, является более комплексной, чем израильский «Железный купол». Тема обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Помимо стратегических целей, «Стальной купол» призван полностью обеспечить воздушную безопасность страны. Он также призван как можно быстрее уничтожить возможные угрозы за пределами территории страны. Таким образом, минимизируются всевозможные потери и затраты. Время принятия решения ускоряется, а потери минимизируются», – пишет издание.

По мнению аналитика по вопросам безопасности Турана Огуза, Турция может подключить закупленные российские ЗРК С-400 в национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

«С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша собственная национальная система, мы можем подключить и С-400»– цитирует эксперта РИА Новости.

Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом-осенью 2019 года.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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