Первый вице-губернатор Чукотки уходит добровольцем на СВО

Первый зам губернатора Чукотки Рахим Исаев уходит добровольцем на СВО. Разрешение на это сегодня, 9 августа, на заседании правительства дал лично глава региона Владислав Кузнецов.

«Не первый раз слышу об этом желании от Рахима Рамзановича, давно оно созрело. Он работал на территории ЛДНР, в том числе в тот период, когда там работал я. Уже здесь, будучи в составе команды Чукотки, все время активно занимался помощью нашей подшефной территории, контролем за исполнением задач по ее восстановлению, организацией поставок. Все, что происходит там, Рахим Рамзанович знает не понаслышке, и как гражданин, как патриот хочет служить Родине»,– приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

В Telegram губернатор Чукотки написал, что господин Исаев не покидает свою должность и «остается в команде».

Рахиму Исаеву 28 лет. Он занимался бизнесом, был муниципальным депутатом в Ростовской области. Также работал представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Луганской и Донецкой народных республиках. В 2023 году была назначен советником губернатора Чукотки, а в декабре – первым заместителем губернатора, напоминает «Коммерсант».

Анадырь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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