Представитель министерства обороны Германии Арне Коллац на брифинге в понедельник, 12 августа, заявил, что ведомство дополнило список, посвященный воинской традиции офицеров Вермахта, военными, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП, чтобы они могли «служить примером воинской доблести» для бундесвера, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Коллац сказал: «Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде. Ответственный руководитель отдела Роршнайдер , ссылаясь на современные дискуссии о боевой готовности, обороноспособности или пригодности к службе в армии, рассмотрел вопрос о том, каким образом это можно включить в указ о традициях для наших солдат в бундесвере. В указе отмечено намерение впервые начать чтить, наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму, память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего Рейха открыто дистанцировались от своего прошлого, и участвовали в построении новой армии Германии».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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