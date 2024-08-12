Вашингтон опасается скорой атаки Ирана на Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 12 августа, заявил, что Соединенные Штаты готовятся к масштабной серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мы разделяем те же опасения и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно того, что это случится, возможно, на этой неделе. Мы продолжаем очень внимательно следить за этим. В данный момент трудно сказать точно, будет ли атака со стороны Ирана или его прокси, как она может выглядеть. Однако, мы должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак, поэтому в последние несколько дней мы нарастили присутствие наших сил и наши возможности в регионе».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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