Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в понедельник, 12 августа, заявил, что за сегодняшний день на курском направлении было уничтожено 12 единиц украинской техники.

В видеоролике, размещенном его Telegram-канале, Алаудинов говорит: «Хочу сказать, что сегодня у нас день чуть менее удачный, чем вчера. Вчера нами было сожжено совместно со второй бригадой спецназа, с ребятами ССО в общей сложности 32 единицы техники, очень много «укропа накосили». Сегодня в общей сложности мы, получается, уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, хотя тоже достаточно».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube