Будапешт призвал мир «проснуться» после нападения Украины на Курскую область

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после атаки ВСУ на Курскую область в понедельник, 12 августа, заявил, что «мир должен проснуться прямо сейчас» и начать переговоры, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Орбан написал: «Тревожные новости в последнее время: в последние несколько дней российско-украинская война обострилась. Мир должен проснуться сейчас! Нет смысла прославлять жестокие военные действия той или иной стороны. Позиция Венгрии с первого дня была ясна и тверда: нет решения этого конфликта на поле боя, только за столом переговоров! Нет войне!»

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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