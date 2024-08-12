Въезд в в Краснояружский район Белгородской области полностью закрыли

Глава Краснояружского района Белгородской области Андрей Миськов в понедельник, 12 августа, объявил о полном закрытии въезда в муниципалитет ради безопасности граждан, а также о том, что следить за имуществом и кормить оставленных животныхбудут бойцы самообороны.

В своем Telegram-канале Миськов написал: «Уважаемые краснояружцы! Оперативная обстановка в нашем районе остается напряженной. В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан. Прошу с пониманием отнестись к этому решению и четко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. От этого зависит Ваша безопасность!»

«Понимаю Вашу обеспокоенность за домашних животных, оставленных в населенных пунктах. Кормить их будут бойцы нашей самообороны, для этого нужно оставить заявку в личных сообщениях в моих социальных сетях. «Наши бойцы самообороны также следят за порядком в населенных пунктах и контролируют сохранность имущества краснояружцев», – добавил глава района.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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