Вооруженные силы Израиля приведены в наивысшую степень готовности

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари в понедельник, 12 августа, заявил, что в связи с угрозами со стороны Ирана и движения «Хезболла», израильские вооруженные силы приведены в степень наивысшей готовности, – передает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Хагари сказал: «В последние дни мы отслеживаем действия наших врагов, особенно «Хезболлы» и Ирана, и развитие событий на Ближнем Востоке. Мы относимся серьезно к заявлениям наших врагов и поэтому мы находимся на самом высоком уровне готовности, как для обороны, так и для атак».

«Общественность будут держать в курсе событий, но так, чтобы не давать противнику преимуществ», – добавил представитель ЦАХАЛ.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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