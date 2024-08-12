Иран назвал США главным спонсором терроризма во всем мире

Постпредство Ирана при ООН в ответ на обвинения Вашингтоном Тегерана в якобы поддержке террористов направило в Совет Безопасности письмо, в котором говорится, что именно «США являются основным спонсором терроризма, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире», – сообщает в понедельник, 12 августа, ТАСС.

В документе, в частности, говорится: «Представитель США в ходе заседания СБ ООН по Ближнему Востоку на прошлой неделе отклонился от пункта повестки дня и сделал необоснованное и вводящее в заблуждение упоминание Исламской Республики Иран, ложно обвинив Иран в поддержке терроризма в регионе. Исламская Республика Иран категорически отвергает и решительно осуждает это необоснованное утверждение, а также безответственное поведение представителя Соединенных Штатов. Совершенно ясно, что США, а не Иран являются главным поборником и пропагандистом терроризма как в регионе, так и во всем мире».

«Иронично и постыдно, что США обвиняют Иран в то время, как будучи верными союзниками Израиля, продолжают защищать акты геноцида со стороны израильских властей, и предоставляют Израилю бесконечные запасы оружия для террора и совершения бойни в отношении невинного народа Палестины», – заявили иранские дипломаты и добавили: «Поддержка США групп, признанных ООН террористическими, таких как «Джабхат ан-Нусра»* и «Хайят Тахрир аш-Шам»* в оккупированных районах Сирийской Арабской Республики в нарушение Устава ООН являются еще одним свидетельством того, что Соединенные Штаты являются основным спонсором терроризма в регионе. Учитывая столь мрачный послужной список, Соединенные Штаты не имеют права обвинять или поучать других членов Организации Объединенных Наций».

*Организации признаны террористическими и запрещены в РФ

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube