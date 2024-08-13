Временный поверенный Молдавии вызван в МИД РФ по вопросу размещения F-16 на территории республики

МИД России во вторник, 13 августа, вызвал временного поверенного в делах Республики Молдова в РФ Александра Кетрару, которому была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся информацией о том, что западные истребители F-16, будут базироваться на аэродромах республики.

В сообщении российского МИДа, в частности, говорится: «Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России».

«В таком контексте внимание временного поверенного было обращено на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений вооружённых сил страны с контингентами государств-членов НАТО. Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан. К молдавской стороне был обращен призыв строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлеченности в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья», – добавили во внешнеполитическом ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube