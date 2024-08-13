ХАМАС назвал условие для переговоров с Израилем

Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар заявил, что его организация вернется к теме переговоров только после прекращение боевых действий Израиляв секторе Газа, – передает во вторник, 13 августа, The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источники американское издание пишет: «Лидер ХАМАС Яхья Синвар в сообщении, переданном накануне ночью посредникам из арабских стран, заявил, что, если Израиль настроен на переговоры серьезно, и хочет участия в них ХАМАС, тогда он должен остановить военные операции в Газе».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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