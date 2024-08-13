Пентагон утверждает, что не знал о планах нападения Киева на Курскую область

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 13 августа, заявил, что киевские власти якобы не предупреждали администрацию США о нападении на Курскую область, – сообщают СМИ.

Согласно стенограмме, опубликованной на сайте Пентагона, Райдер сказал: «Нет, Киев не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем эту ситуацию с ними. Что касается нанесения ударов в Курской области с применением американского оружия, пока я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили. Эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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