Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас во вторник, 13 августа, заявил, что Иран может принять решение об ответе Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании уже в ближайшие часы, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Аббас сказал: «Решение может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов. Во-первых, мы как палестинцы против войны. Мы 7 октября 2023 года официально заявили, что мы против войны и против убийства мирных жителей, женщин, детей. Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой оценить сложно».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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